O anlar sosyal medyada gündem oldu! Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçının sonunu kapı aralığından izledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos yarı finalinde Dimitris Giannakopoulos ortalığı karıştırdı.
Panathinaikos'un olaylarıyla bilinen başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında önce Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin patronu bununla da yetinmeyip Olimpiakos taraftarlarına el hareketiyle tepki gösterdi. Giannakopoulos'un soyunma odasına giden hakemlerin yolunu keserek onlara da sözlü müdahalede bulunduğu görüldü.
Panathinaikos başkanı Giannakopoulos, maçın sonunu ise koridordan kapı aralığından izledi.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçında sahayı terk etti ve yarı finalin sonunu kapı aralığından izledipic.twitter.com/mnOLumQClD— Mynet (@mynet) May 23, 2025
Giannakopoulos'un o anları sosyal medyada gündem oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum