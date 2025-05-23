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O anlar sosyal medyada gündem oldu! Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçının sonunu kapı aralığından izledi

THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un yaptığı hareketler ise tepki çekti. Hem sarı-lacivertli oyuncularla hem de hakemlerle tartışan Giannakopoulos, Olimpiakos taraftarlarına el hareketi yaptı. Sahayı terk eden Giannakopoulos, maçın sonunu da kapı aralığından izledi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu! Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçının sonunu kapı aralığından izledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos yarı finalinde Dimitris Giannakopoulos ortalığı karıştırdı.

Panathinaikos'un olaylarıyla bilinen başkanı Dimitris Giannakopoulos, devre arasında önce Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin patronu bununla da yetinmeyip Olimpiakos taraftarlarına el hareketiyle tepki gösterdi. Giannakopoulos'un soyunma odasına giden hakemlerin yolunu keserek onlara da sözlü müdahalede bulunduğu görüldü.

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MAÇIN SONUNU KAPI ARALIĞINDAN İZLEDİ

Panathinaikos başkanı Giannakopoulos, maçın sonunu ise koridordan kapı aralığından izledi.

Giannakopoulos'un o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Ekran görüntüsü 2025-05-23 210234Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Panathinaikos
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