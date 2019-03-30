SPOR

Ergin Ataman: Baskonia'ya yine geleceğiz

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 30.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Euroleague 29. hafta maçında İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımını deplasmanda 102-92 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman: Baskonia'ya yine geleceğiz

Euroleague 29. haftada Baskonia'yı 102-92 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

"Bugün hücumda kusursuz bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece ikinci çeyrekte savunmada yeterli enerjiyi sahaya koyamadık, bunun da normal olduğunu düşünüyorum çünkü sıralamamızı değiştirmeyecek bir maçta konsantre olmak zor. Fazla forma şansı bulamayan oyuncularıma şans verme şansım oldu, Pleiss, Sertaç ve Buğrahan harika oynadılar, Micic ve Larkin'in de katkısı önemliydi"

"BASKONİA'YA GELECEĞİZ"

"Maçı kazandık, Baskonia kaybettiği için üzgünüm ama maça saygı gösterdik. Final Four adayı olduğumuzu da kanıtladık. Umuyorum ki Mayıs ayında yeniden Baskonia'ya geleceğiz."

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Efes deplasmanda kazandıEfes deplasmanda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Euroleague İspanya anadolu efes ergin ataman

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda

Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda

Loris Karius için flaş iddia

Loris Karius için flaş iddia

Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!

Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Büyük şok! İlk dakikada diskalifiye edildi

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman: Baskonia'ya yine geleceğiz

Ataman: Baskonia'ya yine geleceğiz

Anadolu Efes İspanya deplasmanında kazandı

Efes deplasmanda kazandı

Darüşşafaka Tekfen 92 - 87 Bayern Münih

Daçka, Bayern'i devirdi

Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi

F.Bahçe Beko lider bitirmeyi garantiledi

Fenerbahçe Beko'lu Kalinic: Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra gidilebilecek çok takım yok

'Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra gidilebilecek çok takım yok'

Barcelona, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'a talip oldu

Barcelona transferde bombayı patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.