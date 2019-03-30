Ergin Ataman: Baskonia'ya yine geleceğiz

Euroleague 29. haftada Baskonia'yı 102-92 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

"Bugün hücumda kusursuz bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece ikinci çeyrekte savunmada yeterli enerjiyi sahaya koyamadık, bunun da normal olduğunu düşünüyorum çünkü sıralamamızı değiştirmeyecek bir maçta konsantre olmak zor. Fazla forma şansı bulamayan oyuncularıma şans verme şansım oldu, Pleiss, Sertaç ve Buğrahan harika oynadılar, Micic ve Larkin'in de katkısı önemliydi"

"BASKONİA'YA GELECEĞİZ"

"Maçı kazandık, Baskonia kaybettiği için üzgünüm ama maça saygı gösterdik. Final Four adayı olduğumuzu da kanıtladık. Umuyorum ki Mayıs ayında yeniden Baskonia'ya geleceğiz."

