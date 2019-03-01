Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.
Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:
"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."
Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı
Trabzon'a müjde! Ödemeler yapıldı
Lukaku'ya dev talip!
İddaa ihalesi sonuçlandı! Yeni dönem
Dirar'ın derbi üzüntüsü
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!
Yıldırım Demirören istifa etti
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum