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Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 01.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yaptığı hakaretlerden dolayı Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.

Ergin Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:

"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."

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THY Euroleague Fenerbahçe Beko anadolu efes ergin ataman

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