Ergin Ataman'dan gece yarısı Fenerbahçe taraftarına çok sert tepki: 88 yaşındaki eğitimli anneme...

Fenerbahçe Beko’nun Panathinaikos’a 81-77 mağlup olduğu EuroLeague mücadelesinin ardından Ergin Ataman’ın tribünlerde annesine yönelik tezahüratlara tepkisi gündem oldu. Deneyimli başantrenör, galibiyeti sahadaki duruşlarıyla aldıklarını vurgularken, yaşananlara duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Panathinaikos AKTOR’a 81-77 mağlup olurken, maçın ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçti. Karşılaşma sonrası Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın tribünlere yönelik sert sözleri gündeme damga vurdu.

Maçın ardından tribünlerden annesine yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığını dile getiren Ergin Ataman, bu duruma çok sert ifadelerle karşılık verdi. Deneyimli başantrenör, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"88 YAŞINDAKİ EĞİTİMLİ ANNEME..."

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.

"ALLAH YARDIM ETTİ"

Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

