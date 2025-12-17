Ergin Ataman'dan gece yarısı Fenerbahçe taraftarına çok sert tepki: 88 yaşındaki eğitimli anneme...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladığı Panathinaikos AKTOR’a 81-77 mağlup olurken, maçın ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçti. Karşılaşma sonrası Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’ın tribünlere yönelik sert sözleri gündeme damga vurdu.

ATAMAN’DAN TRİBÜNLERE SERT TEPKİ

Maçın ardından tribünlerden annesine yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığını dile getiren Ergin Ataman, bu duruma çok sert ifadelerle karşılık verdi. Deneyimli başantrenör, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"88 YAŞINDAKİ EĞİTİMLİ ANNEME..."

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı.

"ALLAH YARDIM ETTİ"

Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."