SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin

Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund’da forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu Salih Özcan’ı gündemine aldı. Sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan 27 yaşındaki oyuncu için 2-2.5 milyon euro civarında bir bonservis planlanıyor. Okan Buruk’un Salih’i Torreira ve Lemina’ya alternatif olarak düşündüğü, milli futbolcunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin
Berker İşleyen
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik planlamasında orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Salih Özcan’ı kadroya katmak için şartları araştırmaya başladı. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine kısa süre kalması, transferi cazip hale getiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

6 AY SONRA SERBEST

Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin 1

Milli futbolcunun yaklaşık 6 ay sonra serbest kalacak olması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Galatasaray’ın, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmelerde transferi 2-2.5 milyon euro bandında sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

OKAN BURUK İSTİYOR

Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin 2

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Salih Özcan’ı özellikle Torreira ve Lemina’nın forma giyemediği senaryolarda önemli bir alternatif olarak gördüğü belirtiliyor. Milli oyuncunun dinamizmi ve savunma katkısı, teknik heyetin bu transfere sıcak bakmasında etkili oldu.

'BANA İZİN VERİN'

Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin 3

Salih Özcan’ın Galatasaray’a transfer konusunda istekli olduğu ve sürecin kolaylaşması adına kulübünden anlayış bekleyeceği kaydediliyor. Sarı-kırmızılılara sempatisi bilinen milli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulanıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı!Sadettin Saran o dönerciye yanıt verdi, sosyal medya karıştı!
G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Salih Özcan son dakika dortmund galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.