Okan Buruk çok istiyor! Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Bana izin verin

Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik planlamasında orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki Salih Özcan’ı kadroya katmak için şartları araştırmaya başladı. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine kısa süre kalması, transferi cazip hale getiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

6 AY SONRA SERBEST

Milli futbolcunun yaklaşık 6 ay sonra serbest kalacak olması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Galatasaray’ın, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmelerde transferi 2-2.5 milyon euro bandında sonuçlandırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

OKAN BURUK İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Salih Özcan’ı özellikle Torreira ve Lemina’nın forma giyemediği senaryolarda önemli bir alternatif olarak gördüğü belirtiliyor. Milli oyuncunun dinamizmi ve savunma katkısı, teknik heyetin bu transfere sıcak bakmasında etkili oldu.

'BANA İZİN VERİN'

Salih Özcan’ın Galatasaray’a transfer konusunda istekli olduğu ve sürecin kolaylaşması adına kulübünden anlayış bekleyeceği kaydediliyor. Sarı-kırmızılılara sempatisi bilinen milli futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulanıyor.