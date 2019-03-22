Ergin Ataman'dan ilk 4 yorumu: Gurur duyuyorum

Buducnost Voli'yi deplasmanda 91-84 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes, Barcelona'nın Bayern Münih'e yenilmesiyle birlikte galibiyet farkını 2'ye çıkardı ve 4. sırayı garantiledi.

Ergin Ataman maç sonu mücadeleyi değerlendirdi ve 4. sırayı garantilemeleri hakkında konuştu.

Ataman, "Bizim ve Buducnost'un farklı hedefleri var. Bugün bizim için mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Çok iyi bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Hücumda topu iyi paylaştık, maçın başında avantajı ele geçirdik. Buducnost geri gelmek için her şeyi denedi ama buna izin vermedik. Barcelona'nın da Bayern Münih deplasmanında kaybettiğini öğrendim, bu sonuçla birlikte Euroleague'de dördüncülüğü garantileyen oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

