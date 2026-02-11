SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Ergin Ataman Fenerbahçe'nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası

Fenerbahçe Beko'nun transfer hedefleri arasında olan eski oyuncusu Nigel Hayes-Davis'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Amerikalı basketbolcu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyerek, Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ergin Ataman Fenerbahçe'nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası
Burak Kavuncu

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları kapsamında Nigel Hayes-Davis gündeme gelmişti. Yıldız basketbolcu transfer için son kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE KABUL ETMEDİ!

Ergin Ataman Fenerbahçe nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.
Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.

TERCİHİ BELLİ OLDU...

Ergin Ataman Fenerbahçe nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası 2

Öte yandan La Gazzetta'nun haberine göre ise Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'a transfer olmak üzere.

SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇTİ...

Ergin Ataman Fenerbahçe nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası 3

Nigel Hayes Davis Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesbaı üzerinden takipten çıktı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Beko Panathinaikos Ergin Ataman son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.