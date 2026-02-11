Ergin Ataman Fenerbahçe'nin elinden yıldız ismi kapıyor! Nigel Hayes-Davis bombası

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları kapsamında Nigel Hayes-Davis gündeme gelmişti. Yıldız basketbolcu transfer için son kararını verdi.

FENERBAHÇE'YE KABUL ETMEDİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.

Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.

TERCİHİ BELLİ OLDU...

Öte yandan La Gazzetta'nun haberine göre ise Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'a transfer olmak üzere.

SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇTİ...

Nigel Hayes Davis Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesbaı üzerinden takipten çıktı.