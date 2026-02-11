Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulüp televizyonunda kulübün mevcut borç durumu, Bankalar Birliği'nden çıkış süreci ve ekonomik durumlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Salar'ın sözleri...

"ÖDEMELERDE HİÇBİR GECİKME YAŞANMADI!"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Ekim 2025 Mayıs-2026 arasındaki Fenerbahçe'nin nakit akış tablosu eksi 190 milyon euro. Biz bunu bilerek geldik. Biz bu süreci yönettik ve 4.5 aylık süreçte ödemelerde hiçbir gecikme yaşanmadı. Bunlar konuşulmazken, suni gündemler yaratılarak alakasız konular camianın önüne seriliyor. Kritik bir maç öncesinde camiayı tekrar kasvetli havaya sokmaya çalışmak, belirli sosyal medya kullanıcılarının zarar vermeye çalıştıkları bir süreç."

LOOKMAN TRANSFERİ İÇİN OLAY SÖZLER! "HAKARET KABUL ETTİK"

"Lookman transferinde ben bu süreçte dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihinde hiçbir zaman teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil bu. Biz bunu hakaret kabul ettik kendimize. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir dedik. Fenerbahçe’nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk.

Manchester United’dan, PSG’den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı, yapacak. Başka bir İtalyan kulübü olan Lazio’nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez. Emsal teşkil etmesi açısından talep edilir. Tüm Türk takımları için bir bariyer oluşturur. Lookman'ı almak istedik, şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır."

BANKALAR BİRLİĞİNE DAİR KONUŞTU!

"Bankalar Birliği'nden çıkmadan önce gelirlerimizin yüzde 50'si, bankalara gidiyordu. Şu an Fenerbahçe'nin gelirlerinin tamamı Fenerbahçe'ye akıyor. Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin hiçbir bankada hiçbir ipoteği, rehni, temliği bulunmamaktadır.

Bütün gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kaldırıldı. Bütün hisselerimizin üzerindeki temlikler kalktı."

"BİR DİLEĞİM VAR FENERBAHÇELİLERDEN..."

"Fenerbahçe'nin öz evladı Murat Salar olarak bir dileğim var Fenerbahçelilerden... Lütfen, bu insanları sosyal medyadaki hesaplarını takip etmeyi bırakın. Negatif bir şey bile yazmayın. Çünkü onların amacı etkileşim. Buna alet olmayın. Yoksayın. Fenerbahçe'ye zarar vermeyi kendine amaç edinmişlerin değirmenlerine su taşımayın."

"54 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİK!"

"Bugün itibarıyla Fenerbahçe'de kimsenin gecikmiş alacağı yoktur. Vadesi geçmiş 1.4 milyar TL alacakları da ödedik. Geldiğimizden beri 54 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Hiç şikayet etmedik. Çünkü seçilmeden önce sabır ve süre istemiyoruz dedik. Şikayette bulunmadık, kimseden merhamet de dilemedik. İşimizi yaptık. Ama çarpıtılma yapılırsa bize de cevap hakkı doğuyor. O yüzden herkes aklını başına toplasın, gerçeklerle yüzleşsin. İnsanda utanma duygusu olmalı. O zaman özür dilemen gerekir. Yanlış anlaşılmışım dersin veya düz yalan söylüyorsun. O zaman biz düzeltiriz."

"BÜTÜN LİSANSLI OYUNCULARIN BEDELİNİ FENERBAHÇE ÖDEDİ!"



Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Fenerbahçe’nin bütün lisanslı oyuncularının bonservis bedelleri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ödenmiştir, ödenmeye devam ediyordur. Buradaki tartışmalar neye göre kimden çıkıyor bilmiyorum. Bir şey söylediğinizde kaynak göstermeniz lazım. Yüksek Divan Kurulu’nda açıklama yaptım, 230 milyon euro'ydu ödemelerimiz. 250 milyon euro'ya çıktı. Eğer itirazınız varsa, gelir bakarsınız. Benim bugün bunu çıkıp anlatma ihtiyacım, camiamızın kenetlenmiş olması, kritik bir süreçte olmamız, bir araya gelmiş olmamız. 13 tane final maçına çıkacağız. Kulüp gayet iyi gidiyor. Tekrar sevgi ortamına kavuştuk. Gerçek olmayan, suni bir gündem oluşturuldu, bu yüzden buraya geldim. Fenerbahçe 250 milyon euro'ya yakın ödeme yapmıştır. Anlaşılmayan neresi var? Neyi anlatmamız gerekiyor daha, bilmiyorum ki..."