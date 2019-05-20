Ergin Ataman: Fenerbahçe taraftarının şahsıma karşı ettiği hakaret ve küfürler beni çok üzdü

CSKA Moskova maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Ataman, "Takımım müthiş bir mücadele ortaya koydu. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz ve bizi buraya kadar getiren karakteri bu akşam da yansıttık. Ama rakip çok dişli çıktı ve özellikle hücumda müthiş bir oyun oynadı. Bu bizim direncimizi çok kırdı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleyi bırakmadıklarını vurgulayan Ataman, "Geri düştük, öne çıktık ve daha da öne çıkacağımız pozisyonlarda sayı üretemedik. Ama Türkiye'yi, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettik. Bize destek veren bize inanan bütün Türk halkına buradan teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

CSKA Moskova takımını tebrik ettiğini kaydeden Ataman, "Mükemmel hücum ettiler. İnanılmaz 3'lük istatistikleri var. Agresif savunma yaptık, maçı kırma fırsatı da yakaladık ama hücum olarak başarılı olamamamızdan dolayı maçı kaybettik. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrsi Itoudis'in maçta İspanyol yıldız oyuncusu Sergio Rodriguez'i kullanmamasını "çok sert bir taktik değişikliği ve güzel bir strateji" olarak değerlendiren Ataman, bu kararından dolayı maç sonunda Itoudis'i ayrıca kutladığını söyledi.