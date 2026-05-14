SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Ergin Ataman'ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti...

EuroLeague’de 2-0 öne geçtiği seriyi kaybeden Panathinaikos, sahasında Valencia Basket’e 81-64 mağlup olarak Final Four hayaline veda etti. Karşılaşma sonrası Ergin Ataman’ın basın toplantısını terk etmesi geceye damga vurdu.

Ergin Ataman'ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti...
Cevdet Berker İşleyen

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket karşısında ağır bir yenilgi aldı. Seride 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan Yunan ekibi, sahasında oynanan kritik mücadelede rakibine 81-64 mağlup oldu.

VALENCIA TARİH YAZDI

Ergin Ataman ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti... 1

Üst üste aldığı galibiyetlerle seriyi çeviren Valencia Basket, tarihinde ilk kez EuroLeague’de Final Four’a yükselme başarısı gösterdi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Final Four’un diğer ayağında ise Fenerbahçe Beko ile Olympiacos final bileti için mücadele edecek.

DÖRTLÜ FİNAL PANATHINAIKOS’UN SAHASINDA

Ergin Ataman ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EuroLeague Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Panathinaikos’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ancak Yunan temsilcisi, kendi taraftarı önünde düzenlenecek dev organizasyonda yer alma şansını kaybetti.

ERGİN ATAMAN BASIN TOPLANTISINI YARIDA BIRAKTI

Ergin Ataman ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti... 3

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Bir gazetecinin, Ataman’ın ocak ayında yaptığı "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" açıklamasını hatırlatması üzerine deneyimli çalıştırıcı soruya yanıt vermedi.

Ataman, "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" ifadelerini kullandıktan sonra toplantıyı terk etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım'ın getireceği hocaNe Aykut Kocaman ne İsmail Kartal! İşte Aziz Yıldırım'ın getireceği hoca
Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons’u uzatmalarda yenerek seride 3-2 öne geçtiCleveland Cavaliers, Detroit Pistons’u uzatmalarda yenerek seride 3-2 öne geçti
Anahtar Kelimeler:
Ergin Ataman Basketbol son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.