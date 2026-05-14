Ergin Ataman'ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti...

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket karşısında ağır bir yenilgi aldı. Seride 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan Yunan ekibi, sahasında oynanan kritik mücadelede rakibine 81-64 mağlup oldu.

VALENCIA TARİH YAZDI

Üst üste aldığı galibiyetlerle seriyi çeviren Valencia Basket, tarihinde ilk kez EuroLeague’de Final Four’a yükselme başarısı gösterdi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Final Four’un diğer ayağında ise Fenerbahçe Beko ile Olympiacos final bileti için mücadele edecek.

DÖRTLÜ FİNAL PANATHINAIKOS’UN SAHASINDA

EuroLeague Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Panathinaikos’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ancak Yunan temsilcisi, kendi taraftarı önünde düzenlenecek dev organizasyonda yer alma şansını kaybetti.

ERGİN ATAMAN BASIN TOPLANTISINI YARIDA BIRAKTI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Bir gazetecinin, Ataman’ın ocak ayında yaptığı "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" açıklamasını hatırlatması üzerine deneyimli çalıştırıcı soruya yanıt vermedi.

Ataman, "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" ifadelerini kullandıktan sonra toplantıyı terk etti.