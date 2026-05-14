Ergin Ataman'ı çıldırtan soru! Basın toplantısını terk etti...

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında Valencia Basket karşısında ağır bir yenilgi aldı. Seride 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan Yunan ekibi, sahasında oynanan kritik mücadelede rakibine 81-64 mağlup oldu.
Üst üste aldığı galibiyetlerle seriyi çeviren Valencia Basket, tarihinde ilk kez EuroLeague’de Final Four’a yükselme başarısı gösterdi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Final Four’un diğer ayağında ise Fenerbahçe Beko ile Olympiacos final bileti için mücadele edecek.
EuroLeague Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Panathinaikos’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ancak Yunan temsilcisi, kendi taraftarı önünde düzenlenecek dev organizasyonda yer alma şansını kaybetti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Bir gazetecinin, Ataman’ın ocak ayında yaptığı "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" açıklamasını hatırlatması üzerine deneyimli çalıştırıcı soruya yanıt vermedi.
Ataman, "Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın" ifadelerini kullandıktan sonra toplantıyı terk etti.
Ergin Ataman was asked about his future with Panathinaikos after saying he would leave if they failed to win the EuroLeague or Greek League 🗣️❌— BasketNews (@BasketNews_com) May 14, 2026
Before the question was even finished, coach stood up and left the press conference 👀 pic.twitter.com/kyj8onG0E1
