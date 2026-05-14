Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi Brandt transferinde karşı karşıya!

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi kongre öncesi başkanlık yarışı transfer piyasasını alevlendirdi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin aynı dünya yıldızı için karşı karşıya geldiği bu dev operasyonu, seçim heyecanını ikiye katladı.

KADIKÖY'DE SEÇİM SAVAŞI TRANSFERE SIÇRADI! AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ AYNI DÜNYA YILDIZININ PEŞİNDE!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hasretini bu sezon da dindiremeyen ve sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe’de gözler tamamen seçime çevrildi. Kulübün kaderini belirleyecek kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi, taraftarı heyecanlandıracak bir "seçim kozu" için aynı isme kanca attı.

FENERBAHÇE'DE JULIAN BRANDT SAVAŞI

Sarı-lacivertli kulübün iki güçlü başkan adayı, Borussia Dortmund forması giyen Alman süper solak Julian Brandt’ı kadroya katmak için adeta gizli bir yarış başlattı. Takımı liderliğe taşıyacak dünya çapında bir oyun kurucu arayan iki aday da listelerinin ilk sırasına 30 yaşındaki futbolcuyu yazdı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TARİH VERİLDİ: CUMARTESİ GÜNÜ SERBEST KALIYOR!

Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sonuna gelen Brandt, Alman ekibiyle son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun, 16 Mayıs Cumartesi günü Werder Bremen ile oynanacak Bundesliga son hafta mücadelesinin ardından kulübüyle vedalaşacağı ve gelen transfer tekliflerini masaya yatıracağı öğrenildi. Cumartesi gününden itibaren hem Yıldırım hem de Safi cephesinin Alman yıldıza resmi tekliflerini iletmesi bekleniyor.

BONSERVİSSİZ 20 MİLYON EURO'LUK DEV

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Julian Brandt, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 11 gol ve 4 asist üreterek kalitesini bir kez daha kanıtladı. Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olan Alman 10 numara, iki başkan adayının da iştahını kabartıyor.