Beşiktaş'taki son maçına çıkıyor! Ayrılık artık kesinleşti

Beşiktaş altyapısından yetişip A takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Ersin Destanoğlu’nun siyah-beyazlı kariyeri sona eriyor. Avrupa’da yeni bir sayfa açmak isteyen milli kalecinin, Çaykur Rizespor maçında son kez forma giymesi bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı kariyerinde sona yaklaştı. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek olan 25 yaşındaki kalecinin, Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş formasıyla son maçına çıkması bekleniyor.

YENİ MACERA İÇİN AYRILIK KARARI

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Ersin Destanoğlu, özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla yeniden olumlu yorumlar aldı. Taraftarın desteğini tekrar hissetmeye başlayan genç kaleci, buna rağmen kariyerinde farklı bir sayfa açmayı hedefliyor.

AVRUPA HEDEFİ ÖN PLANDA

2022 yılında takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmesine rağmen Beşiktaş ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ersin’in, bu kez kararından dönmek istemediği öğrenildi. Son yıllarda çoğunlukla yedek kalan milli file bekçisinin kariyerine Avrupa’da devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

YABANCI KALECİ PLANI ETKİLİ OLDU

Ersin’in ayrılık düşüncesinin arkasında yönetimin yeni sezon planlaması da yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün, kaleyi tecrübeli bir yabancı kaleciye emanet etmek istediği ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü ifade edildi.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan çeşitli kulüplerin teklif yaptığı aktarıldı. Beşiktaş cephesinin de ayrılığı artık büyük ölçüde kesin gözüyle değerlendirdiği öğrenildi.

KALEDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Roma’dan kiralanan Devis Vasquez ile devam etmeyi düşünmeyen yönetimin, Ersin’in vedasının ardından yabancı kaleci transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı planladığı belirtildi.

