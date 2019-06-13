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Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2019 21:41 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınmaya yine kulaklıkla çıktı.

Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman, parkeye yine kulaklıkla çıktı.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan serinin ikinci müsabakasında da sahaya kulaklıkla çıkmış, sarı-lacivertli taraftarların aleyhinde yaptığı tezahüratlara bu şekilde tepki göstermişti.

FENERBAHÇE'DEN SLOUKAS'A DESTEK
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek verdi.

Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ı unutmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek tezahüratı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko’nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas’a tezahüratlarla destek verdi.

Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı.

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