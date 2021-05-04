Ergin Ataman: Şampiyonluk için savaşacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'i 3-2 ile geçerek Final Four bileti aldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Şampiyonluk için mücadele vereceklerini söyleyen Ataman, "Çok büyük duygular, son 2 sezonda Final Four'da olmayı, kupa için savaşmayı, EuroLeague şampiyonluğu için savaşmayı hak etmiştik. Madrid'de kaybettik, bizim için utanç verici iki maçtı, son 2 dakikada kaybettik maçları. Bugün belki en kötü 2 maçımızı oynadık ama mükemmel bir oyuncumuz vardı, Singleton, bizim takımdaki kariyer maçını oynadı. Real Madrid ile eşleştiğimizde işin çok zor olacağını biliyorduk. Çok tecrübeli bir takım, hiç vazgeçmiyorlar, 12 sayıya çıkardık farkı, yine geri döndüler, son 2 dakikada öne geçtiler ama sayı atmanın bir yolunu bulduk, iyi savunma yaptık, şampiyonluk için savaşacağız. Son 2 yıldır hak ettiğimizi düşündüğümüz kupa için savaşacağız, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

