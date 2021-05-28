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Ergin Ataman: Son 30 saniyede iyi oynadık, kazandık

28.05.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de finale çıktıkları maçın ardından konuştu.

Ergin Ataman: Son 30 saniyede iyi oynadık, kazandık

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, CSKA Moskova'yı yenerek Euroleague'de finale adlarını yazdırdıkları karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.
Son çeyrek çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Ataman, "İyi değilim. Aynı hatayı yaptık. 3 çeyrek kusursuz oynadık. Son çeyrekte yine durduk. İnanılmaz hatalar yaptık. Durduramadık Clyburn'ü. Savunmamız sonrasında basketbolumuz var. Set oynamayı bıraktılar. Sadece Clyburn ile oynadılar. Biz de bunu durduramadık. Hücumda inanılmaz hatalar yaptık. Zor ve şanslıydık. Daha kolay kazanmayı hak etmiştik ama artık finaldeyiz." dedi.

Finalde daha iyi olmaları gerektiğini kaydeden koç, "Clyburn'e çok saygı duyuyorum. Savunmamızı kırdı. Ona saygı duymamız lazım. Shengelia, Voigtmann sayı bulamadı ama Clyburn ve Hackett kolay oyunlarla sayı buldu. Savunmada hata yaptık ama Micic, 5 faul alınca oynamayı bıraktık. Umarım finalde böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

"HEYECAN İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Real Madrid'e yenildikleri maçın benzerinin oynandığını söyleyen deneyimli antrenör, "İlk 3 periyot, tamamen kendi stratejimizi ortaya koyduk. İstanbul'da olduğu gibi CSKA'yı domine etmeyi başardık. CSKA, 3. çeyrekten itibaren sadece Clyburn ile oynadılar. Arayışa girdik. CSKA yaklaşınca hücumda da panik yaptık Madrid'de kaybettiğimiz maçın tekrar gibi olmaya başladı ama son 2 savunmayı iyi yaptık ve maçı kazandık. Daha rahat kazanabilirdik. Büyük heyecan yaşattık. Herkesten özür diliyoruz bu heyecan için. 2019 finalinin rövanşını aldık CSKA'dan. Geçen sezon şampiyonluğa giderken yolumuz durdu pandemiden dolayı. Yine finaldeyiz. İyi oynayıp kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Larkin'in performansına değinen Ergin Ataman, "Beaubois ve Micic'in performansı nedeniyle Larkin'e istediği dakikalar gelmedi. Kenarda beklemek biraz strese soktu onu. Oyuna girince de aynı performansı bekliyorsunuz. Larkin kötü oynadı dersiniz ama 11 sayı atıp işini yaptı. Finalde daha iyi olacaktır. Micic, Beaubois, Simon çok iyi oynadı. Anderson kritik katkı yaptı. Sertaç çok iyi oynadı. Karşımızda son şampiyon var, bırakmıyorlar. CSKA onlar da. Direniyorlar. Allah yardım etti. Son 30 saniyede iyi oynadık, kazandık." mesajını verdi.

"İNANIN; BİZ BU KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Kupayı kazanacaklarını söyleyen başantrenör, "Ben buraya gelmeden önce Aydın Örs Ağabey'i ziyaret ettim. Aydın Ağabey, sporu seven herkes bize inanıyor. İlk Türk antrenör olup olmamam önemli değil. Bir Türk takımı söz konusu. Kazanmak için çok çaba sarf edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bize inanın, biz kupayı kazanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anadolu Efes
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