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  4. Ergin Ataman tarih yazmaya devam ediyor! Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

Ergin Ataman tarih yazmaya devam ediyor! Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 07:43
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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

Ergin Ataman tarih yazmaya devam ediyor! Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos ile son 3 sezonun şampiyonu Olympiakos karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi.

KARŞILAŞMANIN SON PERİYODU BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

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Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi. Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı.

Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.

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Ergin Ataman
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