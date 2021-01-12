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Ergü’den "fasulye üretimini arttıralım" çağrısı

12.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Büyükşehir Belediye Meclisinde tüm meclis üyelerine dağıttığı beyaz fasulye üretiminin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Büyükşehir Belediye Meclisinde tüm meclis üyelerine dağıttığı beyaz fasulye üretiminin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, dün mecliste dağıttıkları kuru fasulye üretiminin daha geliştirilmesi için Büyükşehir Belediyesine önerilerde bulundu. Ergü, "Tufanbeyli beyaz fasulyesi özel bir fasulyedir. 1300-1800 rakımda kar sularıyla sulanan özel mikro klima ve rakımda dolayı özel bir aroması olan fasulyedir. Markalaşma ve coğrafi işaret noktasında son aşamaya geldik. Kürebeli Göleti 50 bin dönüm araziyi sulayacak olan bir gölet, Damlalı köyünde 5 bin dekar alanı sulanıyor. Bu göletteki, su toprakla buluşturulamıyor. Nasıl ki devletimiz Fırat’ı Harran’la buluşturdu ise Büyükşehir Belediyemiz de önümüzdeki günlerde bir çalışma yaparak bu göletin sularını 50 bin dekar araziye buluşturur diye umut ediyoruz” dedi.
Beyaz fasulye ve barbunya üretiminin artması için daha sulak alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Ergü, şöyle devam etti:
“Bunu yapabilirsek inşallah fasulyemiz değil Adana’ya Çukurova’ya yetecektir. İlçe ve ülke ekonomisine büyük bir katkılar sunarız. Vatandaşımıza balık dağıtmak yerine balık tutmayı öğreteceğiz. Tufanbeyli havası sert, insanı cömerttir. Büyükşehir Belediyemiz bu insanlara, çiftçilerimize üretim imkanı sağlarsa kendi ayakları üzerinde durmak için ortam oluşturacaktır. Netice olarak önerimiz şu; Büyükşehir kendi uhdesinde, yetkisinde olan sulama sistemlerini hayata geçirmelidir.”
Geçen dönem Hüseyin Sözlü başkanlığında Tufanbeyli’nin yarısını kapsayacak şekilde kapalı sulama sisteminin harekete geçirildiğini belirten Ergü, “Orada gerçekten gözle görülen bir canlanma var. Bu dönemde aynı sistemi diğer bölgelere yansıtırsak ilçe ve ülke ekonomisi bundan fevkalede faydalanacaktır. Biz ilçe belediyesi olarak her türlü işbirliğine hazırız. Hatta biz bu sistemleri devralarak kendi imkanlarımızla yapma önerisinde bulunuyoruz” dedi.
İyi Parti’li Recai Mercimek, AK Parti’li Ozan Gülaçtı ve CHP’li Serdar Seyhan’da gündem dışı birer konuşma yaptı.
Meclis Başkanı Mustafa Bayar daha sonra gündemlere geçti. 6 teklif ortak komisyonlara havale edilirken 11 komisyon raporu ise kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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