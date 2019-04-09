Ergün Penbe: 6-0'lık maçta oynamaz olaydım

Galatasaraylı eski yıldız Ergün Penbe'nin "90+4 Futbol"da 6-0'lık derbi ile ilgili anlattıkları ve Hasan Şaş ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.
"Hala Kadıköy'de 20 yıl sonra bakıyoruz galibiyetimiz yok. Bu bizim için üzücü bir durum. Kadıköy'e gittiğimiz zaman ister istemez psikolojik baskı oluyor. Bu sene de mi olmayacak, acaba büyü mü var diyorsunuz. Bir maçta yine çok iyiyiz. Kezman sağ çaprazdan girdi önünü kapatmıştım vurdu çarptı gol oldu. Hasan'a döndüm. 'Hasan yine mi gol oldu' dedim. 'Hangisi olmadı ki abi' dedi... Seneler geçtikçe çok baskı yaratmış oluyor. Yenememe baskısı oluyor orada bir baskı var. Hakem baskısı da oluyor. Hakemler takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullanıyorlar. Bunları üst üste ekleyince sonuç bu oluyor. Bu arada 6-0'lık maçta oynadım, oynamaz olaydım."
"FENERBAHÇE 1-0 ÜSTÜN ÇIKIYOR KADIKÖY'DEKİ MAÇLARA"
Derbi tahmini olarak ise Penbe, "Kağıt üzerinde ne kadar favori olursanız olun sonucu bilmek zor. Fenerbahçe 1-0 üstün çıkıyor Kadıköy'deki maçlarda. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var. Bu sene umutluydum ama Luyindama ve Marcao'nun olmaması sıkıntı. Kurulu düzeni vardı Galatasaray'ın ve bozuldu" şeklinde konuştu.
Fatih Terim'in derbide stoperde Semih'le başlayacağını düşündüğünü belirten Ergün Penbe, Fernando'nun defansta olmayacağını ifade etti. Galatasaraylı eski yıldız; "Duruşu ve oyun karakteri ile Martin Linnes'i kendime benzetiyorum" açıklamasını da yaptı.
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