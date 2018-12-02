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Erik Hamren: Grubun favorisi Fransa

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile birlikte yer alan İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, favori olarak Fransa'yı gördüğünü söyledi.

Erik Hamren: Grubun favorisi Fransa

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Türkiye ile son 2 yılda 4 kez karşılaştıklarını dile getiren İsveçli teknik adam, "Türkiye, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz. Fransa, grubumuzda büyük bir favori. Zor olacak. Küçük ayrıntılar sonuçta belirleyici olacak. Gruptan kimin çıkacağını küçük ayrıntılar belirleyecek." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibi değerlendiren Hamren, "İsveçliyim. İsveç'e karşı oynadıkları maçı izledim. Çok iyi birçok oyuncu var. Yeni bir jenerasyon oluşturuyorlar. Kendilerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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İzlanda Milli Takımı erik hamren EURO 2020 Elemeleri

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