Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu! Galatasaray, Ali Sami Yen'de dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. İspanyol temsilcisinden samimi İstanbul paylaşımları geldi.

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Lig Aşaması ikinci hafta mücadelesinde dünya devi Barcelona'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde konuk ediyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği ve 'Galatasaray maçı hangi kanalda' sorusuyla arama motorlarında üst sıralara taşıdığı kritik karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

DEV MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY ADASI'NDA DOSTLUK YEMEĞİ

Zorlu mücadele öncesinde iki kulübün üst düzey yöneticileri Galatasaray Adası'nda düzenlenen özel dostluk yemeğinde buluştu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı organizasyona, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve İspanyol ekibinin yönetim heyeti katıldı. UEFA temsilcilerinin de yer aldığı dostluk yemeğinde, Türk ve İspanyol futbolunun köklü ilişkileri vurgulanırken, günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.

BARCELONA'DAN İSTANBUL PAYLAŞIMLARI: 'SELAM İSTANBUL'

İstanbul'a ayak basan İspanyol devinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar Türk taraftarların büyük beğenisini topladı. 'Hey, Istanbul. We've arrived' (Selam İstanbul, geldik!) mesajıyla şehre giriş yaptıklarını duyuran Barcelona, Sultanahmet Camii ve Türk bayraklarının yer aldığı görsellerle İstanbul'un tarihi atmosferine vurgu yaptı. Raphinha gibi yıldız isimlerin yer aldığı kafile, zorlu deplasman öncesi dostane mesajlar verdi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev randevu hem saha içinde büyük bir taktik savaşına hem de saha dışında örnek bir dostluk tablosuna sahne oluyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın taraftarı önünde puan ya da puanlar arayacağı bu kritik karşılaşma, bu akşam saat 22.00'den itibaren ekran başındaki milyonlarca futbolseveri bir araya getirecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.