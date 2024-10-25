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Erik ten Hag'tan basın toplantısında Fenerbahçe sözleri! ''Finalde karşılaşmak çok güzel olurdu...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 01:40
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren İngiliz Devinin teknik direktörü Erik Ten Hag açıklamalarda bulundu.

Erik ten Hag'tan basın toplantısında Fenerbahçe sözleri! ''Finalde karşılaşmak çok güzel olurdu...''

Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, üst üste oynadıkları zorlu iki deplasmanda kaybetmediklerinin altını çizdi.

''İKİ ZOR MAÇTAN ÇIKTIK''

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Kadıköy'de oynanan maçta ellerine geçen şansı değerlendiremediklerini söyleyen Ten Hag, "İki zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü atmamıza rağmen hatalı gol yedik. Bizim için basit bir goldü. 2-0'ı yapma şansını yakalamıştık. Güzel şanslar yakaladık ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık." diye konuştu.

''NASIL OYNAYACAĞIMIZI ÖĞRENMESİ GEREKİYOR''

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6 haftadan sonra ilk defa 11'de maça çıktığını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Ugarte'nin bizim nasıl oynayacağımızı daha iyi öğrenmesi gerekiyor. Öğrendikçe daha iyi olacak. Zor bir deplasmanda 4 hücumcuyla oynamak zor olabilirdi. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

''FENERBAHÇE İLE FİNALDE KARŞILAŞMAK GÜZEL OLURDU''

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Fenerbahçe hakkında düşüncelerini belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olurdu. İlk yarıda topa daha çok hakim olmamız gerekiyordu. Defans yaparken ne zaman pres yapacağımızı ayarlamamız gerekiyordu. Biz sonuçta 2 zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Kazanmak istiyorduk ama buraya gelmeden önce de böyle zor bir maç olacağını biliyorduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United fenerbahçe
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