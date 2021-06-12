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Eriksen kimdir kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Eriksen’in sağlık durumu nasıl?

12.06.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenen EURO 2020 Futbol Şampiyonası heyecanı 11 Haziran itibariyle başladı. Bugün oynanan B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya takımları karşı karşıya geldi. Parken Stadı’nda gerçekleşen maç sırasında ise Danimarkalı futbolcu Eriksen’in kalbi durdu. Bir anda yere yığılan Eriksen’in yanına takım arkadaşları koştu.

Eriksen kimdir kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Eriksen’in sağlık durumu nasıl?

EURO 2020’nin açılış maçı dün Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşti. B Grubunda yer alan Danimarka ve Finlandiya bugün oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise Danimarkalı futbolcu Christian Erikse’in kalbi durdu. Kalbinin durması ile yere yığılan futbolcunun yanına takım arkadaşları gelirken, tribünlerden de Eriksen’e alkışlarla destek olundu.

KALBİ DURAN ERİKSEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

EURO 2020’nin B Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya takımları karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Danimarka takımının oyuncuları yere yığılan arkadaşlarının yanına gelirken, sahaya sağlık görevlileri girdi. Sağlık görevlilere bir süre Eriksen’a kalp masajı yaptıktan sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

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Bir anda yere yığılan Eriksen’in takım arkadaşları yanına gelirken, tribünlerden Eriksen’a alkışlarla destek verildi. Eriksen’in bir yakını ise sahaya indi.

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Yapılan açıklamada Eriksen’in kalbinin durduğu paylaşıldı. İlk müdahale sağlık görevlileri tarafından saha kenarında yapıldı.

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Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

CHRİSTİEN ERİKSEN KİMDİR?

Christian Eriksen (d. 14 Şubat 1992, Middelfart),Serie A takımlarından FC Internazionale Milano'da forma giyen Danimarkalı millî futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcu olmuştur.

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1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

AFC Ajax

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17 Ekim 2008'de, Eriksen'in Ajax Amsterdam ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladığı açıklandı. Ajax'ın A takımına Ocak 2010'da yükseltilen Eriksen, Eredivisie'deki ilk maçına 17 Ocak 2010'da NAC Breda karşısında çıktı. Ayrıca, Ajax teknik direktörü Martin Jol, onu eskiden Ajax'ın altyapısından gelen Wesley Sneijder ile Rafael van der Vaart'la karşılaştırarak oyunu iyi okuyan "10 numara"lı futbolcu rolüne uygun olduğunu belirtmiş ve onu Michael Laudrup'un varisi ilan etmiştir. Eriksen, Ajax'taki ilk profesyonel sezonunda 23 maçta oynayıp bir de gol attı.

Tottenham Hotspur FC
30 Ağustos 2013'te, Tottenham Hotspur Eriksen'in transferi için Ajax Amsterdam ile 13,5 milyon € karşılığında anlaşıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Millî takım kariyeri

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Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen, ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu. Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.

Danimarka millî futbol takımının ilk kez Şubat 2010'da kadroya çağırdığı Eriksen, millî futbol takımının formasını ilk kez, 18. doğum gününden yalnızca birkaç hafta sonra, 3 Mart 2010'da Avusturya ile yapılan hazırlık maçında giydi. Böylece, Harald Nielsen ve Michael Laudrup'tan sonra ülkesi için oynayan üçüncü en genç futbolcu oldu. 28 Mayıs 2010'da teknik direktör Morten Olsen tarafından ilan edilen 23 kişilik 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınan Eriksen,Japonya ve Hollanda ile oynanan grup maçlarında forma giyerek turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Ancak, Danimarka gruptan çıkmayı başaramadı

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Finlandiya
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