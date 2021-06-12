Eriksen kimdir kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? Eriksen’in sağlık durumu nasıl?

Bir anda yere yığılan Eriksen’in takım arkadaşları yanına gelirken, tribünlerden Eriksen’a alkışlarla destek verildi. Eriksen’in bir yakını ise sahaya indi.

EURO 2020’nin B Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya takımları karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise futbolcu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Danimarka takımının oyuncuları yere yığılan arkadaşlarının yanına gelirken, sahaya sağlık görevlileri girdi. Sağlık görevlilere bir süre Eriksen’a kalp masajı yaptıktan sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

EURO 2020’nin açılış maçı dün Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşti. B Grubunda yer alan Danimarka ve Finlandiya bugün oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Maçın 43. Dakikasında ise Danimarkalı futbolcu Christian Erikse’in kalbi durdu. Kalbinin durması ile yere yığılan futbolcunun yanına takım arkadaşları gelirken, tribünlerden de Eriksen’e alkışlarla destek olundu.

1992'de Funen Adası'nın Middelfart şehrinde doğan Eriksen, 1995'te futbolculuk kariyerine doğduğu şehrin takımı olan "Middelfart G&BK"de başladı. 2005'te Danimarka gençlik şampiyonalarında yer alan Eriksen, Odense'a (OB) geçti. Kulübü, DBU Pokalen yarı finalinde Brøndby IF'e yenilse de Eriksen, "turnuvanın en teknik oyuncusu" seçildi. Bunu takip eden yılda Odense BK, turnuvayı Eriksen'in finalde attığı tek golle kazandı. Kulübünde ve U-17 millî takımda gösterdiği performanstan ötürü Chelsea ve Barcelona gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başladı.

Christian Eriksen'in uzun süre yerde kalması tüm futbolcuların ve tribündeki seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. UEFA, maçın ertelendiğini duyurdu.

AFC Ajax

17 Ekim 2008'de, Eriksen'in Ajax Amsterdam ile iki buçuk yıllık kontrat imzaladığı açıklandı. Ajax'ın A takımına Ocak 2010'da yükseltilen Eriksen, Eredivisie'deki ilk maçına 17 Ocak 2010'da NAC Breda karşısında çıktı. Ayrıca, Ajax teknik direktörü Martin Jol, onu eskiden Ajax'ın altyapısından gelen Wesley Sneijder ile Rafael van der Vaart'la karşılaştırarak oyunu iyi okuyan "10 numara"lı futbolcu rolüne uygun olduğunu belirtmiş ve onu Michael Laudrup'un varisi ilan etmiştir. Eriksen, Ajax'taki ilk profesyonel sezonunda 23 maçta oynayıp bir de gol attı.

Tottenham Hotspur FC

30 Ağustos 2013'te, Tottenham Hotspur Eriksen'in transferi için Ajax Amsterdam ile 13,5 milyon € karşılığında anlaşıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. 2019 Yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Millî takım kariyeri

Danimarka 17 yaş altı millî takımına Temmuz 2007'de çağrılan Eriksen, ve 31 Temmuz'da millî formayı ilk kez giydi. 2008 yılında 16 maçta 9 gol atınca, Danimarka'da Yılın Futbolcusu ödülünün U-17 kategorisinde kazandı. Eriksen ayrıca, 2008 Danimarka'da Yılın Genç Yeteneği ödülüne aday gösterilen dört futbolcudan biri olsa da, ödülü kazanan Mathias Jørgensen oldu. Şubat 2009'a kadar 17 yaş altı millî takımında 27 kez forma giyen Eriksen, ayrıca Danimarka 18 yaş altı millî takımında da 8 maça çıktı.