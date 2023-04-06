YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Eriyen kar suları ve yağmur Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti

Eriyen kar suları ve yağmur Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti

06.04.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminin kurak geçmesi ve yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlaması ile su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Karların erimesiyle Erzincan’daki barajlarda doluluk oranı arttı.

Bahar ayında Doğu’da dereler, nehirler coşkun akmaya başladı. Erzurum Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

Doğu Anadolu’daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

Ağrı Diyadin’den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ’da kaynayan Karasu Nehri, Erzincan’dan sonra Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturuyor. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına akarak Irak’ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşip Şatt’ül-Arab’ı oluştup Basra Körfezi’ne dökülüyor.

“KARLARIN ERİMESİYLE ERZİNCAN’DAKİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTTI”

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan’da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 65, Tercan Barajı da yüzde 60 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan’da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.
Konuyla ilgili Devlet Su İşleri’nden alınan bilgiye göre, Erzincan’ın en büyük su kaynaklarından olan Erzincan Barajında doluluk oranının yüzde 65, Tercan Barajında yüzde 60 seviyesine ulaştığı Mayıs’ın ortalarına doğru bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavandan damlayan su esnafı mağdur ediyorTavandan damlayan su esnafı mağdur ediyor
Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacakAmasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandıKonya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:52
Öğle
12:30
İkindi
16:06
Akşam
18:57
Yatsı
20:18

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Güliz eczanesi
Cayirli
Aksoy eczanesi
Merkez
Çiçek eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
Lokman hekim eczanesi
Refahiye
Fatma eczanesi
Ilic
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.