YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

10.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eriyen karlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, bugünlerde daha coşkulu akmaya başladı.

Kentin önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.

Eriyen karlar ve yağışların ardından daha coşkulu akan ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzaraya karşı fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Ziyaretçilerden Ceylan Serbest, Muradiye Şelalesi'nin Van'ın gezilecek en güzel yerlerinden biri olduğunu, herkesin burayı görmesi gerektiğini belirtti.

Ara tatil dolayısıyla Hakkari'den gelen kente gelen Seda Yüksekkaya ise "Muradiye şelalesine geldik. Van'da görülmesi gereken yerlerden biri. Çok beğendik. Çok güzel bir doğası var." dedi.

Şelalenin bugünlerde daha coşkulu aktığını ifade eden Zeki Polat da "Çok güzel bir görüntüsü var. Hava şartları kötüde olsa yoğun ziyaretçi geliyor. İnanılmaz bir görüntü var şu an. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçının ardındanGençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Ümraniyespor-MKE Ankaragücü maçının ardındanÜmraniyespor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:31
Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Van Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazar

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Yeni Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.