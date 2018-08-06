SPOR

Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Transferin hareketli takımı Yeni Malatyaspor, Kayserispor’un sol kanat oyuncusu Erkan Kaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'da

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, sol kanattaki boşluğu Kayserispor’un sol beki Erkan Kaş’ı alarak doldurdu. 26 yaşındaki futbolcu imza töreninde yaptığı konuşmada, Malatya’ya geldiği içim mutlu olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor’da başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Erkan, “Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım attığım imza her iki taraf içinde hayırlı olur. Buraya başarılı olmaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!
Guilherme resmen Yeni Malatyaspor'daGuilherme resmen Yeni Malatyaspor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkan kaş Yeni Malatyaspor Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı

Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Beşiktaş Domagoj Vida'yı İngiltere'ye yollamayı planlıyor

Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'da

Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!

Yeni Malatyasporlu oyunculardan Mesut Özil'e destek!

Guilherme resmen Yeni Malatyaspor'da

Guilherme resmen Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ı transfer etti

Yeni Malatyaspor'dan Tarık Çamdal açıklaması!

Yeni Malatyaspor'dan Tarık Çamdal açıklaması!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.