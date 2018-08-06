Erkan Kaş, Yeni Malatyaspor'da

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, sol kanattaki boşluğu Kayserispor’un sol beki Erkan Kaş’ı alarak doldurdu. 26 yaşındaki futbolcu imza töreninde yaptığı konuşmada, Malatya’ya geldiği içim mutlu olduğunu söyledi.
Yeni Malatyaspor’da başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Erkan, “Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım attığım imza her iki taraf içinde hayırlı olur. Buraya başarılı olmaya geldim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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