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Erkan Kolçak Köstendil'in peşini bırakmıyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'i hayranları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Genç oyuncuya kadınların ilgisi büyük...

Erkan Kolçak Köstendil'in peşini bırakmıyorlar

“Çukur”un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil'i kadın hayranları rahat bırakmıyor. HaberTürk yazarı Esin Övet bugünkü yazısında Köstendil'e hayranlığı şu sözlerle anlatıyor.

İşte o yazı:

VARTOLU BENİM OLSUN 1 MİLYON BORCUM OLSUN

"İnanın hiç ama hiç abartmıyorum. Bu cümleyi o kadar çok kadından duyuyorum ki size anlatamam. Hadi bazılarının gücü var konuşuyor bazıları öyle konuşuyor ki bu paraları rüyalarında göremez. Aman ağzınızdan çıkan laflara dikkat hanımlar. Neyse şaka bir yana. Show TV’nin başarılı yapımı “Çukur”un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, bundan önce sayısız dizide rol aldı. Ancak Vartolu öyle bir geldi ki hayatımıza, herkesin bir anda ilgisini çekti. Kadınlar, Vartolu yani Erkan için seferber oldu.

Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta “Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım” diyenler yanıp tutuşuyor. Ama bildiğim kadarıyla asla bu tarz buluşmalara katılmıyor. Bana çok soran var.

Nişanlı olduğunu duyunca “Sus o konuyu hiç açma” diye başlayan cümleler kuruyorlar. Ve bu konuşmalar bana hep bir dönem Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi isimleri hatırlatıyor. İnanın hepsinde aynı şeyler yaşanmıştı. İnanın.

Aynı konuşmalar, aynı cümleler. Değişmiyor. Sadece isimler değişiyor. Sırayla bu işler malum. Ha bir de rol meselesi. Unutmayın."

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