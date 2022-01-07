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Erkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Cansu Tosun'dan Hollanda açıklaması

07.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün bir alışveriş merkezine girerken görüntülenen Cansu Tosun, Hollanda’ya yerleştikleri yönündeki söylentilere yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Oraya çok gidip, geliyoruz. Hollanda’yı çok seviyoruz. Öyle yerleşmek gibi bir durum yok" dedi.

Erkan Kolçak Köstendil kaleci olarak Amsterdam'a gitmişti! Cansu Tosun'dan Hollanda açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezine girerken objektiflere takıldı. Aracını valeye teslim eden Tosun, AVM öncesi gazetecilerle sohbet etti.

"HOLLANDA'YA YERLEŞMEDİK"

Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Cansu Tosun, Hollanda’ya yerleştikleri söylentilerine açıklık getirdi.

İstanbul’da yaşamaya devam edeceğini ifade eden oyuncu, “Oraya çok gidip, geliyoruz. Hollanda’yı çok seviyoruz. Öyle yerleşmek gibi bir durum yok.” diye konuştu.

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"ONUNLA BİRLİKTE BEN DE FUTBOLU SEVDİM"

Futbola olan ilgisi bilinen Erkan Kolçak Köstendil, eylül ayında Hollanda'nın Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olmuştu.

Kaleci olan eşinin futbola olan tutkusu hakkında konuşan Cansu Tosun, “Erkan nereye giderse bir takımla anlaşıyor. Burada da var, orada da var. Oyunculuk ve futbolu bir arada yürütüyor. Kendisini destekliyorum. Erkan ile birlikte ben de futbolu sevmeye başladım." ifadelerini kullandı.
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"ERKAN NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPIYOR"

Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, daha önce, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel." açıklamasını yapmıştı.

Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.


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