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Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebekleriyle ilk paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel iki gün önce dünyaya geldi. Çift, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebekleriyle ilk paylaşım

İki ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un oğulları Marsel, iki gün önce hayata gözlerini açtı. Mutlu haberi ise ailenin yakın dostu Ceyda Düvenci verdi.

Çift, bugün de Instagram hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla, doğum sonrası ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.

cansu-erkan

Tosun “Sizin ile bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. Tarifsiz derler ya hep… Gerçekten öyleymiş. Her saniye şükür etmene sebep olan kocaman bir mucize…” derken, Köstendil ise “Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim” diyerek önce doktoruna, hastane personeline teşekkür etti, ardından ise eşi Cansu Tosun için de “Canına kurban” yorumunda bulundu.

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