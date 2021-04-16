Erkan Oğur'dan İbrahim Kalın açıklaması! 'Sanırım bu benim hatamdı'

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlayan Erkan Oğur, İbrahim Kalın'ın kendisini arayarak 'çalarsa mutlu olacağını' dile getirdiğini, kendisinin de 'Benim için bağlama çalıp, halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım' dediğini aktardı: "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Onu yanlış yazıyorlar ya da yapımcı mı böyle yazmış bilemiyorum. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi. Çalan müzisyen arkadaşlar daha önce bilgiliydiler herhalde. Daha önce çalışma yapmışlar çünkü. Müzik hazırlanmış. Sağına soluna benim de bir şeyler çalmamı istediler. Ben de dokundum" dedi.

'SARAY'IN VERDİĞİ ÖDÜLÜ KABUL ETMEMİŞTİM'

Çalışmanın yalnızca müzik tarafına baktığını vurgulayan Oğur, gelen eleştirilerle ilgili, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim." dedi.