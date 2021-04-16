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  4. Erkan Oğur'dan İbrahim Kalın açıklaması! 'Sanırım bu benim hatamdı'

Erkan Oğur'dan İbrahim Kalın açıklaması! 'Sanırım bu benim hatamdı'

16.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği 'Hiç oldum' adlı türküde kopuz çalarak Kalın'a eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, hakkında süren tartışmalar üzerine açıklamalarda bulundu. Oğur, 'Çalışmaya katıldığınız için bir eleştiri bekliyor muydunuz?' sorusuna 'İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek' yanıtını verdi.

Erkan Oğur'dan İbrahim Kalın açıklaması! 'Sanırım bu benim hatamdı'

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlayan Erkan Oğur, İbrahim Kalın'ın kendisini arayarak 'çalarsa mutlu olacağını' dile getirdiğini, kendisinin de 'Benim için bağlama çalıp, halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım' dediğini aktardı: "Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Onu yanlış yazıyorlar ya da yapımcı mı böyle yazmış bilemiyorum. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi. Çalan müzisyen arkadaşlar daha önce bilgiliydiler herhalde. Daha önce çalışma yapmışlar çünkü. Müzik hazırlanmış. Sağına soluna benim de bir şeyler çalmamı istediler. Ben de dokundum" dedi.

'SARAY'IN VERDİĞİ ÖDÜLÜ KABUL ETMEMİŞTİM'

Çalışmanın yalnızca müzik tarafına baktığını vurgulayan Oğur, gelen eleştirilerle ilgili, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim. Benim Saray ve kendi menfaati için müzik yapan birisi olduğumu ifade edenler oldu. Tersine Saray'ın verdiği ödülü kabul etmemiştim. Cumhurbaşkanı Müzik Ödülü'nü kabul etmemiştim." dedi.

'BEN SOLCU, DEVRİMCİ BİRİSİYİM'

Oğur, sanatla siyaset arasındaki ilişki hakkında yapılan yorumlara ilişkin, "Düşüncelere saygım var. İnsan varlığı, siyaset konusunun içinde olmamazlık edememiştir. Kimi aktif, kimi pasif olarak siyasetle ilgilenir. Ben solcu, devrimci birisiyim" dedi. Oğur, ayrıca tepkilerin ardından İbrahim Kalın'ın çok üzüldüğünü belirten mesajlar aldığını da dile getirdi.

'BORÇ İÇİNDE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

Gelen tepkilerin, Bodrum'un Gümüşlük Köyü'nde açmaya çalıştığı müzik okuluyla ilişkilendirilmesinin kendisini üzdüğünü aktaran Oğur, "Parçaya herhangi bir maddi beklenti karşılığında eşlik etmedim, böyle bir tarzım da yok. Beni rahatsız eden okul meselesinde insanların bilip bilmeden bir şeyler söylemesi. Derslerin verildiği yer, köyün eski okulu. Terkedilmiş, virane haldeydi. Burası bugün CHP belediyesine ait bir sanat merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ben oranın kiracısıyım. Benim ne malım ne başka bir şeyim. Borç içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada eğitim yapıyoruz ancak zaten pandemi koşullarında da fazla bir şey yapılamıyor. Pandemi öncesinden beri sahne ve konser çalışmalarını bırakmıştım. Okul ve eğitim işine yönelmiştim" dedi.

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Erkan Oğur
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
chp nin yanında olunca sorun yok ama iş akp ye gelince yandaş
müzik bile birleştirmiyorsa millet olarak ikiye tam olarak bölündük sanırım. hayırlı uğurlu olsun.
Asıl ayıp olan yaptığınızın arkasında duramamanızdır sayın Erkan Bey. Yaptığınız şeyin utanılacak bir yanı yok. Bir sanatçı olarak sanatınızı icra etmişsiniz. Ancak sonradan yaptığınız açıklamalar sanatınızı değersizleştirip siyaset yapmaktır. Asıl bir sanatçı olarak utanmanız gereken budur. Çünkü sanatın siyaset üstü olması gerekir. Siyaseti seçip sanatınızı ikinci plana atmış oldunuz maalesef.

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