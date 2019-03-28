Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Son olarak ekrana erken veda eden Vurgun dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, İstanbul Sabiha Gökçen'den Dalaman'a gitmek için uçağa bindi. Ancak ünlü oyuncu ile bazı yolcular arasında uçak kalkmadan önce tartışma yaşandı.

Bazı yolcular o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Erkan Petekkaya'nın ise yaşanan tartışmanın ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı bindiği uçaktan indirildi.

Petekkaya video çekilen o anlarda, "Sevgili arkadaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Bu kişiler benim üzerime yürüyorlar. Benim üzerimden sosyal medya üzerinden takipçi kazanma peşindeler." ifadelerini kullandı.



