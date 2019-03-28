MAGAZİN

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, İstanbul'dan Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta bazı yolcularla tartışma yaşadı. Yolcular ise yaşanan olay nedeniyle ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Son olarak ekrana erken veda eden Vurgun dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, İstanbul Sabiha Gökçen'den Dalaman'a gitmek için uçağa bindi. Ancak ünlü oyuncu ile bazı yolcular arasında uçak kalkmadan önce tartışma yaşandı.

Bazı yolcular o görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Erkan Petekkaya'nın ise yaşanan tartışmanın ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı bindiği uçaktan indirildi.

Petekkaya video çekilen o anlarda, "Sevgili arkadaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Bu kişiler benim üzerime yürüyorlar. Benim üzerimden sosyal medya üzerinden takipçi kazanma peşindeler." ifadelerini kullandı.


Bebeğine serenat yapan baba mest etti Bebeğine serenat yapan baba mest etti
Bülent Serttaş sahne direğine tırmanıp türkü söyledi!Bülent Serttaş sahne direğine tırmanıp türkü söyledi!
Seda Akgül'den Phuket'te dans şov!Seda Akgül'den Phuket'te dans şov!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkan petekkaya erkan petekkaya uçak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Serttaş sahne direğine tırmanıp türkü söyledi!

Ünlü türkücüden konserde olay hareket!

Seda Akgül'den Phuket'te dans şov!

Seda Akgül'den Phuket'te dans şov!

Jordyn Woods imajını tamamen değiştirdi

Aile dostuyla öpüştü evinden oldu! İmajını değiştirdi

Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat'ten şaşırtan hamle!

Beren'den şaşırtan hareket

Sinem Kobal'ın aşk pozuna beğeni yağdı

Aşk pozuyla düşman çatlattı

Hatice: Popomu açtım diye eve ihtar geldi

Bir açıklama daha: Popomu açtım diye eve ihtar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.