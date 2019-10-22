Erkan Zengin kendisini oyundan alarak taraftara alkışlattı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk etti. Hafta içinde Cüneyt Dumlupınar'ın ayrılığından sonra teknik direktörlüğe getirilen Erkan Zengin 43'te penaltıdan ve 77. dakikalarda attığı gollerle takımına maçı 2-0 kazandırdı.
KENDİNİ ALKIŞLATTI
Attığı gollerle takımına hayat veren Erkan Zengin, 81. dakikada kendisini oyundan çıkararak taraftara alkışlattı. Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 15 yaparak haftayı 3. sırada tamamladı. Osmanlıspor ise 7 puanla 13. sırada yer aldı.
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