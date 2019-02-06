Erkek arkadaşına koyduğu kural 'yok artık' dedirtti!

Cockerill, gece arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyen sevgilisine zorla üzerinde kendi resminin basılı olduğu bir tişört giydiriyor.

Erkek arkadaşına öyle bir şey yaptırdı ki...

Sosyal medya Holly Cockerill isimli genç kadının kıskandığı sevgilisini başkasına kaptırmamak için uyguladığı yöntemi konuşuyor.

Holly Cockerill, sevgilisini kontrol altında tutmak için bir tişört giydirdi.

Giydirdi ama bu sıradan bir tişört değildi.

Genç kadın, sevgilisi Karl Hennan'a üzerinde kendi fotoğrafı ve bir de not olan tişört giydirdi.

Bu şekilde gece dışarı çıkmasına izin veren genç kadın, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Tişörtün üzerinde " Eğer bu yazıyı okuyorsan, uzun süredir sevgilime bakıyorsun demektir ve eğer orada olsaydım işte sana aynı bu şekilde tepki verirdim." Merhaba ben Holly, onun kız arkadaşı"

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu olayı saçma bulurken kimisi de komik ve eğlenceli buldu.