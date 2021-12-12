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Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

12.12.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda yarışması olan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasıyla bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti. Ameliyattan sonra 'Doruk' ismini alan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı.

Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

Cinsiyet değiştiren ünlüler arasında yer alan Neslihan Doğrusöz Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Artık 'Doruk' adı ile tanınan Doğrusöz erkek olduğunu 5 yaşında iken anladığını söylemiş ve cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı. Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler 'yok artık' dedi.

Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

İŞTE DOĞRUSÖZ'ÜN SON HALİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları olay oldu. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıldı.

Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.

Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

Maskülen bir tarzı olduğunu ifade eden Doğrusöz eteklerinin altına boxer giydiğini ifade etmişti.

Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu ve sonrasında reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık yaptı.


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