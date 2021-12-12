Erkek olduğunu 5 yaşında anlamış! İşte cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün son hali!

Cinsiyet değiştiren ünlüler arasında yer alan Neslihan Doğrusöz Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Artık 'Doruk' adı ile tanınan Doğrusöz erkek olduğunu 5 yaşında iken anladığını söylemiş ve cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı. Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler 'yok artık' dedi.

İŞTE DOĞRUSÖZ'ÜN SON HALİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları olay oldu. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıldı.

Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.

Maskülen bir tarzı olduğunu ifade eden Doğrusöz eteklerinin altına boxer giydiğini ifade etmişti.

Neslihan Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu ve sonrasında reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık yaptı.



