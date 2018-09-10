Erkenci 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can aşkı engelleri aşabilecek mi?

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en başarılı olan dizisi Erkenci Kuş, yeni sezonda da yayınına devam edecek. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş'un yeni sezonda hangi gün ekrana gelececeği merak ediliyordu. Erkenci Kuş yeni sezonda hangi gün ekrana gelecek belli oldu. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Polen ile Can için büyük bir savaşa girecek. İkili sonunda önlerindeki engelleri aşarak aşklarını yaşabilecekler mi? İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanlar, bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek. Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 11. bölümü ise önümüzdeki hafta Salı akşamı ekrana gelecek.