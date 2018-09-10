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Erkenci 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can aşkı engelleri aşabilecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem ile Polen arasındaki Can savaşına şahit olacağız. Can ile Sanem, aşklarının önündeki tüm engelleri aşabilecekler mi? Diğer yandan hayranlarının merak ettiği Erkenci Kuş yeni sezonda hangi gün ekrana gelecek belli oldu. İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve 11. bölüm önizleme sahnesi...

Erkenci 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Sanem ve Can aşkı engelleri aşabilecek mi?

Erkenci Kuş 11. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Yazın en başarılı olan dizisi Erkenci Kuş, yeni sezonda da yayınına devam edecek. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş'un yeni sezonda hangi gün ekrana gelececeği merak ediliyordu. Erkenci Kuş yeni sezonda hangi gün ekrana gelecek belli oldu. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Polen ile Can için büyük bir savaşa girecek. İkili sonunda önlerindeki engelleri aşarak aşklarını yaşabilecekler mi? İşte Erkenci Kuş 11. yeni bölüm fragmanlar, bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yayın günü değişiyor. Reytinglerde aldığı başarılı sonuçlarla yeni dönemde de yayınlanmayan devam edecek olan Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler’in başlaması ile birlikte gün değiştirecek. Yeni sezonda çok daha sert hikayesi ve yeni karakterlerin katılmasıyla dikkat çekecek olan Ufak Tefek Cinayetler, Salı günleri yayınlanmaya devam edecek. Erkenci Kuş dizisi ise Cumartesi günleri izleyici ile buluşacak. Erkenci Kuş'un 11. bölümü ise önümüzdeki hafta Salı akşamı ekrana gelecek.

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 11. BÖLÜM ÖZETİ

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

ERKENCİ KUŞ 11. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş'un Salı akşamı yayınlanan 10. bölümünde Can, Sanem'i Levent'ten kıskanıyor. Sanem'in Levent için 'O tam bir albatros' demesi ise Can'ı çılgına döndürdü.


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