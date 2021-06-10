Erkenci kirazda ihracat sezonu hareketli başladı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda, erkenci türlerin yetiştiği İzmir ve Manisa'dan AB ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye meyve sevkiyatı hızla devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, geçen yıl 62 ülkeye kiraz satarak 223 milyon 796 bin dolar döviz girdisi sağladı. İhracatta ilk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14 milyon dolarla Avusturya takip etti.

Türkiye'de kirazın en erken yetiştiği bölgeler olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesi ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 210 bin dekar arazide yılda ortalama 160 bin ton kiraz üretiliyor ve bunun önemli bir kısmı ihraç ediliyor.

Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen "Ziraat 0900" türü bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

- "İhracatımızın geçen seneki rakamların üzerine çıkacağını umut ediyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının Manisa'da yapıldığını ve bunun ihracatta Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını ifade etti.