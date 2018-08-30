Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ...(Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman ikilisinin oynadığı Erkenci Kuş, yazın en çok tutulan dizisi olmayı başardı. Fragmanları büyük bir heyecanla beklenen Erkenci Kuş dizisi, yaz sonu yeni dönemde yayına devam etmesi bekleniyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in nişanını attığı haberi şirketteki arkadaşları tarafından alkışlarla tebrik edildi(!). Diğer yandan Sanem ile Can'ın birbirlerine çok yakınlaştıkları fakat beklenen öpüşmenin yine gerçekleşmediği dikkatleri çekiyor. İşte Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...

Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor. Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor. Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?