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Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ...(Erkenci Kuş son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2018 21:24 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yazın en çok tutulan ikilisi olmayı başaran Demet Özdemir ile Can Yaman'ın başrolünde oynadığı Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem ile Can yine öpüşmenin kıyısından geçiyorlar. Sanem, nişanı attığını söylemesi ilginç bir şekilde şirkette sevinçle karşılanıyor. Son bölümde birbirlerini kıskandırmaya çalışan Sanem ile Can eski günlerine dönüyorlar. İşte Erkenci Kuş 10. bölüm fragmanı...

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sanem ve Can ...(Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman ikilisinin oynadığı Erkenci Kuş, yazın en çok tutulan dizisi olmayı başardı. Fragmanları büyük bir heyecanla beklenen Erkenci Kuş dizisi, yaz sonu yeni dönemde yayına devam etmesi bekleniyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in nişanını attığı haberi şirketteki arkadaşları tarafından alkışlarla tebrik edildi(!). Diğer yandan Sanem ile Can'ın birbirlerine çok yakınlaştıkları fakat beklenen öpüşmenin yine gerçekleşmediği dikkatleri çekiyor. İşte Erkenci Kuş 10. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...

Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor. Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor. Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi, son bölümden sonra yayınlandı. Yeni bölümde ikili bıraktıkları yerden atışmaya devam ediyorlar. İkilinin arasına son bölümde Polen ve Levent girmişti. Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskanmışlardı. Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesinde Sanem ve Can'ın kıskançlık krizleri sürüyor. İkilinin atışması izleyenleri eğlendirirken Sanem'in hapşırmasına sinirle Can'ın "Çok Yaşa" demesi ve aynı şekilde Sanem'in de sinirle "Siz de görün" demesi hayranlarını güldürdü. İşte Erkenci Kuş 10. bölüm ön izlemesi...


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