Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu İpek Tenolcay dahil oldu.
Dün akşam yayınlanan 26. bölümde seyirciyle buluşan Tenolcay, dizide Can ve Emre’nin annesi Hüma karakterine hayat veriyor.
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın üstlendiği Erkenci Kuş, Cumartesi akşamları Star TV’de izlyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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