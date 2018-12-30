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Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrolünü oynadığı Erkenci Kuş dizisine İpek Tenolcay dahil oldu.

Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Demet Özdemir ve Can Yaman’ın rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu İpek Tenolcay dahil oldu.

Dün akşam yayınlanan 26. bölümde seyirciyle buluşan Tenolcay, dizide Can ve Emre’nin annesi Hüma karakterine hayat veriyor.

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Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın üstlendiği Erkenci Kuş, Cumartesi akşamları Star TV’de izlyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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Can Yaman Demet Özdemir ve Can Yaman sanem can erkenci kuş ipek tenolcay

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