Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

AVM'de koşar adım alışveriş yapan Demet Özdemir, "Bugün Gürkan Topçu'nun doğum günü. Kendisi en yakın arkadaşım Fatma Toptaş'ın sevgilisi olduğu için benim de eniştem oluyor. Ona doğum günü hediyesi almaya geldim. Setten çıkar çıkmaz buraya uğradım" dedi.

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Özdemir Hemen hemen hiç izin yapmadan haftanın her günü sette oluyoruz. Ama bu tempoyu, başarılı, işini seven ve gerçekten emek harcayan bir ekiple yaşadığınız zaman yorulmaktan çok keyif alıyorsunuz" dedi.

Can Yaman ile aralarında hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Özdemir, "Gayet iyi anlaşıyoruz. Aramızda bir problem yok. Hiçbir zaman da olmadı" dedi.





