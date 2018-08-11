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Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un Sanem Aydın'ı Demet Özdemir, başrol arkadaşı Can Divit karakterini canlandıran Can Yaman ile aralarında sorun olduğu iddialarını yalanladı.

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

AVM'de koşar adım alışveriş yapan Demet Özdemir, "Bugün Gürkan Topçu'nun doğum günü. Kendisi en yakın arkadaşım Fatma Toptaş'ın sevgilisi olduğu için benim de eniştem oluyor. Ona doğum günü hediyesi almaya geldim. Setten çıkar çıkmaz buraya uğradım" dedi.

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Özdemir Hemen hemen hiç izin yapmadan haftanın her günü sette oluyoruz. Ama bu tempoyu, başarılı, işini seven ve gerçekten emek harcayan bir ekiple yaşadığınız zaman yorulmaktan çok keyif alıyorsunuz" dedi.

Can Yaman ile aralarında hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Özdemir, "Gayet iyi anlaşıyoruz. Aramızda bir problem yok. Hiçbir zaman da olmadı" dedi.

demet

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Anahtar Kelimeler:
demet özdemir Can Yaman erkenci kuş dizi

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