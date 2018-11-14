Mesut Özil inanılmaz teklifi reddetti!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, geçen Ocak ayında kulübüyle yeni bir sözleşme yenilerken; bu süreçte yüklü meblağlı teklif aldığı ortaya çıktı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusuyla ilgili verdiği röportajda, "Asya'dan gerçekten büyük teklifler aldık. Bazıları ise çılgıncaydı" dedi.

Ocak ayında haftalık 350 bin Pound'luk anlaşmaya imza atan Mesut için paranın çok önemli olmadığını kaydeden Söğüt, "Para düşünmede önemli bir etken; ancak insanlar futbol yeteneğinin sözleşme yenilemede sadece bir unsur olduğunu hatırlamalı. Bu günlerde ticari etki futbolda kritik öneme sahip" diye konuştu.

İngiltere Premier Ligi'nde sosyal medyada en çok Mesut Özil'in takipçisi olduğunu kaydeden Erkut Söğüt, "Arsenal'de de forması en çok satılan isim. Tüm bunlar düşünülmesi gerekir. Farklı ülkelerde oynayan, Almanya'nın 10 numarası olan ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut'un ticari yönü çok büyük. Dünya genelinde pazarı var. Kulüpler bu oyunculardan para kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.