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Mesut Özil inanılmaz teklifi reddetti!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.11.2018 19:56 | Son Güncelleme

Arsenal ile geçen Ocak ayında yeni bir sözleşme imzalayan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Asya'dan gelen haftalık 1 milyon Pound'luk teklifi reddettiğini bildirildi.

Mesut Özil inanılmaz teklifi reddetti!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, geçen Ocak ayında kulübüyle yeni bir sözleşme yenilerken; bu süreçte yüklü meblağlı teklif aldığı ortaya çıktı. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncusuyla ilgili verdiği röportajda, "Asya'dan gerçekten büyük teklifler aldık. Bazıları ise çılgıncaydı" dedi.

Ocak ayında haftalık 350 bin Pound'luk anlaşmaya imza atan Mesut için paranın çok önemli olmadığını kaydeden Söğüt, "Para düşünmede önemli bir etken; ancak insanlar futbol yeteneğinin sözleşme yenilemede sadece bir unsur olduğunu hatırlamalı. Bu günlerde ticari etki futbolda kritik öneme sahip" diye konuştu.

İngiltere Premier Ligi'nde sosyal medyada en çok Mesut Özil'in takipçisi olduğunu kaydeden Erkut Söğüt, "Arsenal'de de forması en çok satılan isim. Tüm bunlar düşünülmesi gerekir. Farklı ülkelerde oynayan, Almanya'nın 10 numarası olan ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut'un ticari yönü çok büyük. Dünya genelinde pazarı var. Kulüpler bu oyunculardan para kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Arsenal'le 2021'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamadan önce haftalık 140 bin Pound'luk anlaşması bulunan Mesut Özil'e ise Asya'dan yüklü meblağlı teklifler geldiği bildirildi. Oyuncuya ismi açıklanmayan bir kulübün haftalık 1 milyon Pound'luk teklif yaptığı kaydedilirken, oyuncunun Arsenal'i sevdiği ve "Burası benim evim diyerek" teklifi reddettiği belirtildi.

2013'te Real Madrid'den 42.4 milyon Pound'a kulüp rekoru kırılarak Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, 2018 Dünya Kupası öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da eleştiriler uğramıştı. Türk asıllı oyuncu, başarısız geçen Dünya Kupası serüveninin ardından kendisine ırkçı yaklaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle milli takımı bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal Erkut Söğüt

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