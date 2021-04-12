Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Dortmund'un Bundesliga'da Stuttgart'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Norveçli forvet damgasını vurdu. Norveçli, Almanya'nın en hızlı futbolcusu olmayı başardı. Sporarena'nın aktardığı haberde; Dortmund, Stuttgart ile oynadığı maçta 36.04 kilometre ile koşarak Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı.

"BU ADAM BİR ROBOT"

Norveçli golcünün Almanya'da hız rekoru kırması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken ''Çılgın Haaland Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı. Bu kadar iri gözüken biri bunu nasıl yapabilir? Gerçekten çok özel bir futbolcu'', ''Yemin ederim bu adam laboratuvarda üretildi, başka açıklaması yok'' ve ''Haaland bir robot. Yapamadığı şey yok, eksiği yok.'' yorumları kullanıldı.

