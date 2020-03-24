Erling Haaland için tam 75 milyon Euro

İspanya La Liga Santander ekiplerinden Real Madrid, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

DEVLER PEŞİNDE

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; RB Salzburg takımında göstermiş olduğu müthiş performansla adından söz ettiren ve Alman devi Dortmund'a transfer olan Norveçli yıldız Haaland'ın ismi her geçen gün dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

75 MİLYON EURO

19 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi İspanyol devi Real Madrid ile geçiyor. Los Galacticos'un Haaland için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Bilindiği üzere Borussia Dortmund genç oyuncuyu RB Salzburg'dan 45 milyon Euro'ya transfer etmiş ve serbest kalma bedelini ise 75 milyon Euro olarak belirlemişti.

40 GOL 9 ASİST

Bu sezon 33 maçta sahaya çıkan Norveçli santrfor 40 gol ve 9 asist ile oynadı.