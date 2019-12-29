Erling Haaland'ın yeni takımı Borussia Dortmund oldu

Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Juventus ve Manchester United'ın da istediği Erling Haaland için Borussia Dortmund, Salzburg'a 30 milyon euro ödeme yaptı.
Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke bu transferin ardından "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, Haaland sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu." açıklamasını yaptı.
Erling Haaland transferinin açıklanmasının ardından "En başından beri harika bir kulüp olan Dortmund'a transfer olma ve 80 bin taraftarın önünde, harika atmosferde oynama isteğim vardı. Bunun isteğiyle yanıyordum." diye konuştu.
Bu sezon Salzburg ile 22 maça çıkan Erling Haaland, 28 gol atarken, 7 de asist yaptı. Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 6 grup maçında, 8 gol atarak Avrupa devlerinin ilgisini çekti ve tercihini Dortmund'dan yana yaptı.
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