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Erling Haaland, Wayne Rooney’i yakaladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 12:57
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Manchester City'nin Ipswich Town'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Norveçli santrafor Erling Haaland attığı 3 golle İngiltere Premier Lig’de 7. kez hat-trick yaparken, eski İngiliz yıldız Wayne Rooney’i yakaladı.

Erling Haaland, Wayne Rooney’i yakaladı!

Manchester City, Premier Lig’in 2. haftasında Ipswich Town’u sahasında 4-1’lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland, attığı 3 golle ligde 7. hat-trickini yaptı.

Haaland, bu alanda Premier Lig’de 7 kez hat-trick yapan Wayne Rooney ile sayıyı eşitlerken, 5. sıraya yükseldi.

EN ÇOK HAT-TRİCK YAPAN FUTBOLCULAR

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Premier Lig’de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde sırasıyla 12 kez ile Sergio Agüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile Robbie Fowler ilk 3 sırada yer alıyor.

Listenin devamında ise 8’er kez ile 4. sırayı Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen paylaşıyor.

SON 2 SEZONUN GOL KRALI

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Erling Haaland, Premier Lig’de son 2 sezonu gol krallığını zirvede tamamlarken, yeni sezonun ilk 2 haftası geride kalırken, attığı 4 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

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Sergio Agüero Wayne Rooney haaland premier lig
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