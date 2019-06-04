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Erman Kunter Cholet ile sözleşmesini uzattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

Türk basketbolunun önemli antrenörlerinden olan Erman Kunter, Fransa'nın Cholet takımı ile olan sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Erman Kunter Cholet ile sözleşmesini uzattı

Fransa Birinci Basketbol Ligi ekibi Cholet Basket'te başantrenör Erman Kunter'in sözleşmesi uzatıldı.

Cholet Basket Kulübü, 62 yaşındaki Erman Kunter'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce 2006-2012 yıllarında çalıştırdığı Cholet Basket'te geçen sene tekrar göreve gelen Erman Kunter, takımıyla 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
erman kunter Cholet

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