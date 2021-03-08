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Erman Özgür'den Tyler Boyd'a sert tepki: Boşu boşuna 'şikeci' damgası yiyeceksin ne gerek var!

08.03.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Erman Özgür'den Tyler Boyd'a sert tepki: Boşu boşuna 'şikeci' damgası yiyeceksin ne gerek var!

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Sivasspor forması giyen Boyd'un açıklamaları gündem yarattı. Türk Telekom Stadı'nda 2-2 tamamlanan karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın esi futbolcusu Boyd, yaptığı açıklamada "Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadeleriyle tepki topladı. Tivibu Spor'da konuşan yazarımız Erman Özgür, Boyd'un açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Sivasspor forması giyen Boyd'un açıklamaları gündem yarattı. Türk Telekom Stadı'nda 2-2 tamamlanan karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın esi futbolcusu Boyd, yaptığı açıklamada "Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadeleriyle tepki topladı.

Tivibu Spor'da konuşan yazarımız Erman Özgür, Boyd'un açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Bir futbolcu için bir camiayı sevmenin profesyonelliğin önüne geçmemesi gerektiğini söyleyen Erman Özgür, "Boyd'un maç sonunda Beşiktaş'tan bahsetmesi hiç etik değil. Çok çok yanlış. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var. Beşiktaş da bundan zarar görür. Beşiktaş'la da maçın var. Rıza hoca oynatsa bir türlü oynatmasa bir türlü" dedi.

Sivasspor forması giyen Boyd'un açıklamaları sonrası 'şikeci' damgası yiyebileceğini ifade eden Erman Özgür, "Başka bir ülkede futbol oynasan neyse. Aynı ülkede başka bir takımla maçın varken, rakip takımlarıyla varken böyle bir röportaj olur mu Allah aşkına? Kötü niyetli olmasan da bu ülkenin futbol kültürü hassastır. 'Şikeci' damgası yiyeceksin ne gerek var!" dedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Tyler Boyd
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