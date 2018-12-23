Canlı yayında Beşiktaş'tan ayrılacak iki yıldızı açıkladı

Erman Toroğlu, Beşiktaş'tan ayrılacak iki yıldızı açıkladı

Erman Toroğlu, Beşiktaş'tan ayrılacak iki yıldızı açıkladı

"VAR olmasaydı ne olurdu? VAR olmasa adalet yoktu, şu anda adalet var. İki gol iptali de doğru. Oyun soğuyor falan deniliyor ama çok doğru yapılıyor.

Beşiktaş havası kaçmış gazoz gibi. Kasımpaşa ise orta sahası ve defansı rakibi beklemiyor. Rakibin ayağındaki topa basıyor. Bunu yapan çok az takım var.

Cüneyt Çakır iptal olan golde pozisyonu güzel izah etti. Kasımpaşa kaptanı geldi. Cüneyt Çakır topsuz alanda faul olduğunu anlattı.

Takım kaptanı aynı zamanda sarı kart kalkacak mı diye sordu. Futbolcular kartın kalacağını daha bilmiyor. Diagne maske takıp sarı kart göreceğine, bari maça maskeyle çıksın.

Diagne’nin iptal ödülen golünden önce yapılan hareket faul. Nasıl yapıyorsun bunu? Hücum eden adam faul yapar mı? Eskiden yutturuyorlardı ama şimdi VAR sahanın her alanını görüyor.

Futbolcunun sevinirken sakatlanıp çıkması da şanssızlık ama ona göre sevineceksin. Diagne’nin yaptığı sorumsuzluk ise inanılır gibi değil.

Beşiktaş’ın genelde bir havası kaçan gazoz hikayesi var. Pepe’nin, Adriano’nun ve Quaresma’nın paralarını zamanında ödeyemezsen, bu nereye kadar gider?

Bunlar parasını alıp diğer oyuncular alamazsa ne olur? Beşiktaş kopuk kopuk ilerliyor. Kimse 4-1’e aldanmasın. Bu maç 7-1 olurdu.

Tarihi bir skor olabilirdi. Trezeguet biraz laubali oynamasa sonuç farklı olabilirdi. Kasımpaşa iyi gidiyor. Fazla seyirci baskısı altında olmayan rahat bir takım.

Beşiktaş'ın yaşadığı bu olay benim için sürpriz değil. Beşiktaş’ta 2 senedir başkan, yönetim ve teknik direktör şeytan üçgeni olayı buraya getirdi. Herkes dönsün baksın ve ‘Biz neler yaptık’ desin.

Fikret Orman ‘Biz bu hale nasıl geldik’ diyor. Buna Fikret Orman cevap vereceksin. Bu işin sorumlusu Fikret Orman. İyi giderken de o vardı, şimdiki Beşiktaş’ın başkanı da Fikret Orman.

Beşiktaş daha iyiye gitmeyecek. Daha da kötüye gidecek. Testi kırıldı mı herkes konuşur. İş işten geçti, çok açıdan kulübe yazık oldu.

İki takıma baktığınız zaman, Beşiktaş’ta bir oyun şekli görebildiniz mi? 4-1 olduktan sonra Kasımpaşa frene bastı.

Maç başlıyor, kale arkasında içinde maske olan bir poşet duruyor. Saha komiserlerinin işi ne? Bana bunun hesabını kim verecek? Onun içinde bomba da olabilir.

Güvenlik işi şaka kaldırmaz. Bu işler ihmale gelecek işler değil. Beşiktaşlı yaşlı olan oyuncuların hangisi çabuk? Medel çabuk bir oyuncu.

Peki Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel ve Atiba’dan hangisi süratli? Beşiktaş’ın bu arka tarafıyla ligde yürüme şansı sıfır. Al bak bugün 4 yediler.

Şu Beşiktaş takımının gol yemeden maç bitirme şansı var mı? Dorukhan daha yeni oynuyor. Dorukhan’sız Beşiktaş bir halt değil, Beşiktaş bu hale geldi.

Dorukhan iyi bir oyuncu ama bu kadar konuşuluyorsa vah Beşiktaş’ın haline. Pepe’den, Quaresma’dan, Cenk’ten konuşurken, Dorukhan oynasaydı kurtarırdı diyoruz.