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Erman Toroğlu: Altay'a çok haksızlık yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.10.2020 23:06 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansı için konuştu.

Erman Toroğlu: Altay'a çok haksızlık yapıldı

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında penaltı kurtararak yıldızlaşan Altay Bayındır'ı yorumladı.

Toroğlu, Altay'ın ilk günden beri potansiyeli yüksek bir kaleci olduğunu belirtirken, "Altay'a çok haksızlık yapıldı. O yaşta bir kaleci geldi, Fenerbahçe'nin kalesine geçti, onu dediler, bunu dediler. Fenerbahçe'nin Altay ısrarı doğruydu, olacağı belliydi." dedi.

Genç kalecinin Fenerbahçe'yi saha dışında da temsil edebileceğini söyleyen yorumcu, "Bu çocuğu bir gün Ankaragücü maçından sonra dinledim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli. Fenerbahçe kalesinde duracak, saha dışında da Fenerbahçe gibi büyük bir takımı temsil edebilecek nitelikte bir oyuncu. Bu çocuğun ailesi falan da düzgün ki o yaşta o konuşmayı yapabiliyor. Hataları yok mu, var, kalecinin hataları olacak." ifadelerini kullandı.

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