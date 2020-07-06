Erman Toroğlu: "Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Bafetimbi Gomis'i hatırlattı.
Fransız oyuncunun takımda tutulamamasının büyük hata olduğunu kaydeden Toroğlu, "Gomis'i idareciler mi yolladı, Fatih hoca mı yolladı? Fatih hoca tarafından, 'B planı, C planı' denildiğini biliyorum." dedi.
Galatasaray'da bu sezon Gomis'ten daha iyi performans vermesi beklenen Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 11 Süper Lig maçını kaçırdı.
Bafetimbi Gomis, 2017-18 sezonunda Galatasaray'da 40 maça çıkmış ve 32 gol, 6 asistlik performansla şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.
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