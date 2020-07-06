SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Erman Toroğlu: "Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?"

Erman Toroğlu: "Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?"

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 08:38 | Son Güncelleme

Erman Toroğlu, Galatasaray'da sezonun beklentilerin altında sona yaklaşmasının ardından Bafetimbi Gomis'in ayrılığını tekrar gündeme getirdi.

Erman Toroğlu: "Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Bafetimbi Gomis'i hatırlattı.

Fransız oyuncunun takımda tutulamamasının büyük hata olduğunu kaydeden Toroğlu, "Gomis'i idareciler mi yolladı, Fatih hoca mı yolladı? Fatih hoca tarafından, 'B planı, C planı' denildiğini biliyorum." dedi.

Galatasaray'da bu sezon Gomis'ten daha iyi performans vermesi beklenen Falcao, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 11 Süper Lig maçını kaçırdı.

Bafetimbi Gomis, 2017-18 sezonunda Galatasaray'da 40 maça çıkmış ve 32 gol, 6 asistlik performansla şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Fatih Terim zirvede bırakmalıFatih Terim zirvede bırakmalı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Fırtına Aslan'ı devirdi!

Fırtına Aslan'ı devirdi!

Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!

Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!

VAR uyardı, Cüneyt Çakır penaltı dedi!

VAR uyardı, Cüneyt Çakır penaltı dedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray için Ivan Angulo iddiası

Kolombiyalı genç yetenek Aslan'ın radarında

Milan Baros futbolu bıraktı

Eski G.Saraylı yıldız futbolu bıraktı

Erman Toroğlu: "Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?"

Bafetimbi Gomis'i kim gönderdi?

Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

Fatih Terim zirvede bırakmalı

Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Yunus Akgün 8,5 ay sonra şans buldu

Seri ve Marcao'dan açıklamalar

Biz son şampiyonuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.