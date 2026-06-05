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Erman Toroğlu beraat etti! Mahkemede TFF Başkanı’ndan gelen mesajı ilk kez açıkladı

Galatasaray'ın şikayeti üzerine 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erman Toroğlu beraat etti. Mahkemede ezber bozan bir savunma yapan Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendisine attığı mesajı paylaşan Toroğlu, sosyal medyaa gündeme oturdu.

Erman Toroğlu beraat etti! Mahkemede TFF Başkanı’ndan gelen mesajı ilk kez açıkladı
Burak Kavuncu

Eski hakem ve ekranların deneyimli spor yorumcusu Erman Toroğlu, bir televizyon yayınında Galatasaray Kulübü hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davada hakim karşısına çıktı. "Yalan bilgiyi topluma alenen yayma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Toroğlu hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Toroğlu’nun duruşma salonunda kendisini savunurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan gelen özel mesajı ilk kez açıklaması ise adliyede soğuk rüzgarlar estirdi.

"NEDEN SANIK SANDALYESİNDEYİM ANLAMIŞ DEĞİLİYİM"

Erman Toroğlu beraat etti! Mahkemede TFF Başkanı’ndan gelen mesajı ilk kez açıkladı 1

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatıyla birlikte katılan Erman Toroğlu, hakkındaki iddialara anlam veremediğini belirtti. Savunmasında gazetecilik ve yorumculuk görevini yürüttüğünü hatırlatan Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aylık ortalama gelirim 600-700 bin TL civarında. Buraya neden getirildiğimi bile çözebilmiş değilim. Canlı yayında program yaparken Galatasaray Başkanı’nın Federasyon Başkanı’na parmağıyla işaret ederek 'Sakın ha!' dediğini gördüm ve 'Bunun perde arkasını öğrenelim' dedim. Bu ifademden sonra adliyeye çağrıldım; önce tanık olarak dinlendim, ardından bir anda kendimi sanık olarak buldum. Tüm kamuoyu gibi ben de o 'Sakın ha!' uyarısının ne anlama geldiğini hâlâ bilmiyorum."

MAHKEMEDE GİZLİ MESAJI İFŞA ETTİ: "GEREKTİĞİNDE AÇIKLAYACAĞIM DEDİ"

Erman Toroğlu beraat etti! Mahkemede TFF Başkanı’ndan gelen mesajı ilk kez açıkladı 2

Toroğlu, davanın seyrini değiştiren savunmasında TFF Başkanı’nın bu süreçte kendisine destek verdiğini ve konudan rahatsız olmadığını dile getirdi. Bugüne kadar gizli tuttuğu bir mesajlaşmayı ilk kez mahkeme heyetiyle paylaşan ünlü yorumcu, "Futbol Federasyonu Başkanı iddialarımı yalanlamadı ya da benden şikayetçi olmadı. Aksine bana gönderdiği mesajda, 'Erman Hocam, seni seviyorum. Zarar görmeni kesinlikle istemem. Bu konuyu zamanı geldiğinde bizzat açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa dile getiriyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısının cezalandırma talep eden mütalaasına karşılık, savunmaları değerlendiren mahkeme hakimi, Toroğlu’nun suçsuz olduğuna hükmederek beraat kararı verdi.

İDDİANAMENİN ARKA PLANINDA NE VARDI?

Erman Toroğlu beraat etti! Mahkemede TFF Başkanı’ndan gelen mesajı ilk kez açıkladı 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Galatasaray Spor Kulübü’nün şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, Erman Toroğlu'nun 8 Şubat'taki programda dile getirdiği iddialar suç unsuru olarak görülmüştü. Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gizli bir zirve yapıldığını öne sürmüştü.

Savcılık ise bu iddiaların asılsız olduğunu, spor dünyasındaki kurumların saygınlığını zedelediğini ve toplumda infial yaratma amacı taşıdığını iddia ederek ünlü yorumcunun 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istemişti. Ancak mahkeme, bu iddiaları yerinde bulmayarak Toroğlu’nu akladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu TFF Türkiye Futbol Federasyonu galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu
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