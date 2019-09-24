'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

Erman Toroğlu, Beşiktaş ile Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçı A Spor'da değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun açıklamaları; Beşiktaş'ta vazo kırıldı. Bu nikah artık olmaz. Bu nikah dikiş tutmaz. Tutar mı inşallah tutar. Arkadan yayıncı kuruluş, federasyon itiyor. İtiyor ki Fenerbahçe ile Beşiktaş, Galatasaray ile beraber şampiyonluk yarışına girsin ki dekoder satalım, biraz heyecan olsun, para kazanalım diyorlar. Şu andaki görüntü, oyun o. Ortaya koyulan piyes o. "ÖNÜNÜ KESELİM DİYORLAR" Galatasaray olmazsa iyi olur, çok büyük paralar gelecek, bunlar da artık çok oldu. Önünü keselim diyorlar, çok net. Ben öyle görüyorum. En basiti, görüntü vermiyorlar. "HAKEM BUGÜN BEŞİKTAŞLIYDI" Beşiktaş kar topu gibi eriyor. Fikret Orman ne düşünüyor bilmiyorum. Başakşehir 2-0 yapsaydı bugün maç 5-0 olurdu. Başakşehir bugün 1 kişi eksik oynadı, hakem Beşiktaşlıydı. "AYAKTA DURAN FUTBOLCU SÖYLEYİN" Bana Beşiktaş'ta ayakta duran bir futbolcu söyleyin. Başakşehir laubali oynadı! Başakşehirli futbolcular herhalde eski hocalarını üzmek istemediler.

"BAŞAKŞEHİR BOĞAN" Suat Arslanboğa değil, 'Başakşehir'boğan. Suat Arslanboğa için geçtiğimiz dönemde adına 'Timsahboğan' demiştim, bu böyle bir hakem. Bir ara nasıl dağıldı, toz şeker gibi. Bir ara maçta değildi, suratına baktım, dağıldı. Son 45'te maçı bitirdi ya, anam anam. "TÜRKİYE SEYRETTİ, REZİLLİK!" Utanmadan maçı bitireceğine, 1 dakika kalsın görüntüye baksın. Genel müdürler, merdivenlerden çıkarken çarpıştık. Hata da genel müdürde. Ben de tuttum, ittim duvara. Ne olur, kovulurum, kovulmam lazım. Lazım! Kimse görmese neyse, Türkiye seyretti! O kokartları ayakların altına alıyorsunuz. Nasıl bir kişilik bunlar! Hakem kişiliktir. Arda Turan yaptı, 14 maç. Tabii orada başka şeyler de vardı. Hem de yardımcıya yaptı Arda. Rezillik. Futbol da kötü. Trabzonspor maçına bakıyorum. Hakemlere diyorlar ki, "Penaltı atılırken kalecinin bir ayağı mutlak çizgide olacak." Trabzon'un kaçırdığı penaltıda kaleci 1.5 metre önünde. "BEŞİKTAŞ'TA SIKINTILAR VAR" Bu Beşiktaş takımının daha iyi olacağını tahmin edemiyorum. İki sene evvel, Beşiktaş daha yukarlardaydı. Beşiktaş'ın kötü olacağını Şampiyonlar Ligi'nde nağmağlup olduğu dönemde de söylemiştim. Geriye gidecek dedim. İyi gitmeyecek dedim. O zaman göreceksin, şimdi kolay görmesi. Beşiktaş'ta yönetimsel sıkıntılar var.

"AVCI TAKIMINA BAKMALI" Abdullah Avcı'nın rakip takımlara sallaması değil, kendi takımına bakması lazım. Sanane, harcamış harcamamış. Onlara girdiğin zaman bu senin aczini gösterir. Bırak başka tarafı, kendine bak. Başakşehir'in logosunda ne var, baykuş. O zaman hakem 'Baykuşboğan'. İrfan Can Kahveci ve Okan Buruk hakemle ilgili doğru konuşmuş. İkisine de ceza verilmesi lazım. Göksel Gümüşdağ neredesiniz? Emsalleri de var! "TORPİLLİ HAKEMLER OLMAMALI" Halis Özkahya'yı koruyanların başında Göksel Gümüşdağ vardı, bugün Başakşehir'in aleyhine kararlar verdi. Halis Özkahya ağlıyor, hakemliğe devam ediyor ama futbolcuların da anası ağlıyor. Torpilli hakemler olmamalı. Bu hakemlerle iş yürümez, MHK bunları temizlemeli.

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